На кладбище недалеко от Нюрнберга нашли могилу уничтоженного наемника, воевавшего на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Военного звали Штефан Роланд Пури. Он командовал одним из подразделений «иностранного легиона» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пури участвовал в боях на стороне Киева почти два года, пока 13 марта не попал под артиллерийский удар по блиндажу.

3 мая нидерландский портал NOS сообщил, что украинская армия терпит неудачи из-за сильного дефицита личного состава.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ВСУ в апреле каждые сутки теряли по тысяче человек.

В апреле бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини рассказал о потерях среди наемников из Франции на Украине.