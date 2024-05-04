Спецоперация на Украине 4 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 4 мая 2024 года.

Минобороны России заявило об уничтожении пулеметных точек ВСУ

Расчет российского противотанкового ракетного комплекса «Фагот» уничтожил пулеметные точки противника, сообщает ТАСС.

Бойцы в зоне проведения специальной военной операции продолжают наносить огневое поражение боевой технике и укрепленным сооружениям врага. О целях расчету сообщили разведчики.

С помощью средств объективного видеоконтроля и беспилотников они засекли работу военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Стало известно о новом прорыве обороны ВСУ

Российские бойцы прорвали оборону противника, сообщает «Газета.ру».

Это произошло в районе Котляровки на Купянском направлении.

До этого Минобороны России сообщало, что в зоне проведения спецоперации бойцы улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение военнослужащим и технике двух бригад Вооруженных сил Украины.

Бой произошел в районах населенных пунктов Загоруйковка и Котляровка Харьковской области Украины.

ВСУ ударили по жилым кварталам в Алёшках Херсонской области

Украина нанесла удар по жилым кварталам в Алёшках Херсонской области, сообщает ТАСС.

В результате ранен один человек.

С начала 2024 года от обстрелов противника в Херсонской области погибли 11 мирных жителей, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 73 человека.