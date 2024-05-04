Назван срок начала восстановительных работ в Авдеевке

Строительные бригады могут приступить к восстановлению многоквартирных домов и социальных объектов освобождённой Авдеевки к концу мая.

Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.

«Уже где-то к концу мая, наверное, будем планировать работы непосредственно профессиональных бригад по ремонтам», — цитирует его ТАСС.

Также Шевченко отметил, что на сегодняшний день в городе ведутся уборка улиц и разбор завалов силами трудоустроенных местных жителей.

Ранее сообщалось, что половина территории Авдеевки в ДНР очищена от взрывчатки.

Также глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что вскоре будет запущен общественный транспорт между Авдеевкой и Ясиноватой.