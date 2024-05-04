Мобилизация: последние новости на сегодня 4 мая 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 мая 2024, в материале «Рамблера».

Раненым бойцам СВО подарят куличи по монастырским рецептам

Более 1600 пасхальных наборов приготовили сестры Иоанновского ставропигиального женского монастыря и активисты петербургского отделения Российского фонда мира при поддержке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщает «Парламентская газета».

4 мая, в канун светлого праздника Пасхи, наборы отправятся в петербургские госпитали, где лечат бойцов специальной военной операции, в том числе в Военно-медицинской академии и в 442-м окружном военном клиническом госпитале имени Соловьева.

В Госдуме анонсировали повышение пенсий военным

В текущем году пенсии военных будут повышены на 4,5%, сообщает «Газета.ру».

Как заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, это произойдет с 1 октября. По предварительным подсчетам, рост составит 4,5%.

В 2023 году военные пенсии также повышались с 1 октября. Тогда рост составил 19,5%.

В Петербурге анонсировали бесплатное обучение для бойцов СВО

Санкт-Петербургский государственный университет будет бесплатно учить бойцов специальной военной операции, сообщает «Лента.ру».

Они смогут получить дополнительное образование на бюджетной основе по трем программам повышения квалификации.

Среди курсов в вузе — работа с молодежью и защита ее «от деструктивного влияния информационных рисков», охрана труда, а также обучение языкам программирования.