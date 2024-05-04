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Минобороны: ВСУ значительно отошли от госграницы со стороны Белгородской области

В Минобороны России сообщили, что ВСУ отошли на значительное расстояние от границы с Белгородской областью.

ВСУ значительно отошли от госграницы со стороны Белгородской области
© ТАСС

По словам оператора БПЛА с позывным Танкист, в ближайших лесопосадках противник не наблюдается.

«Чтобы его найти, нужно немало работы. В ближайших наблюдательных пунктах наблюдаем по два-три человека, движения техники не наблюдаем», — отметил военный.

Ранее войска группировки «Днепр» уничтожили за сутки 40 пунктов управления БПЛА ВСУ.

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