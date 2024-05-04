На Западе раскрыли приоритетное пожелание Украины в списке помощи от США

Стало известно о приоритетном пожелании Киева в списке помощи, запрошенной у США, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

На первом месте — разведывательные дроны MQ-9 Reaper. Военные Украины планируют летние операции и ищут новые способы обнаружения и отслеживания целей. Также уточняется, что ранее Киев стремился использовать беспилотные летательные аппараты для ударных и наблюдательных миссий, однако теперь заинтересовался именно разведкой.

Желание получить дроны для Вооруженных сил Украины не ново, но данный запрос стал более приоритетным для Киева, поскольку там ищут любые преимущества на поле боя.

Ранее Минобороны США выбрало исполнителя контракта по закупке для Украины оружия против глушилок GPS. Стоимость контракта - 23,5 миллиона долларов.

20 апреля американский Конгресс принял проект о выделении Киеву дополнительной помощи. Документ о направлении Киеву поддержки почти на 61 миллиард долларов поддержали более 310 конгрессменов, 112 высказались против.