В Германии испугались "ужасающего оружия" России

Россия теперь обладает новым «ужасающим оружием», сообщает Die Welt.

Речь идет об усовершенствованной модели тяжелой огнеметной системы ТОС-3, против которой не помогут даже бункеры. По данным издания, о появлении прототипа новой системы говорится в отчетах военных аналитиков. ТОС-3 является дальнейшим развитием систем ТОС-1 и ТОС-2.

Детали о возможностях нового оружия пока неизвестны, но ТОС-3, если она вскоре появится на поле боя, может стать самым страшным оружием России в борьбе против Украины. Как говорят военные эксперты, появление огнеметной системы должно еще больше повысить мощь российской армии, разрушительная сила ее снарядов превращает систему в «беспощадную» артиллерию прорыва, которой не могут противостоять даже бункеры.

Как заявил полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер, ТОС-3 является «еще более разрушительной версией» систем ТОС-1 и ТОС-2, и при этом более эффективной благодаря возросшей точности. Система способна запускать свои абсолютно смертоносные термобарические снаряды на большее расстояние.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов во время встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка» очень востребованы в зоне проведения спецоперации, их серийное производство освоено.