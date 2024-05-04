Перебои в энергоснабжении начались в Днепропетровской области после взрывов

В Павлограде Днепропетровской области Украины произошли взрывы, на фоне чего появились проблемы в энергоснабжении города. Об этом сообщают украинские СМИ.

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Помимо этого взрывы раздались в Харькове, сообщает «Взгляд».

Накануне воздушная тревога была объявлена третий раз за день на всей территории Украины. Аналогичная ситуация произошла после полуночи.

Ранее на этой неделе в Полтавской области прогремели взрывы. Они были зафиксированы в Миргородском районе. Об этом рассказал глава областной военной администрации Филипп Пронин. Кроме того, в ночь с 28 на 29 апреля воздушную тревогу

объявили в Днепропетровской и Николаевской областях.

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что половина всей энергосистемы страны повреждена. По словам дипломата, в последние несколько недель из-за масштабных повреждений объектов генерации и передачи электроэнергии наблюдается дефицит мощности в сетях.

22 марта в Укрэнерго заявили, что энергосистема Украины подверглась крупнейшей атаке за все время — комбинированные удары Вооруженных сил России поразили ТЭЦ и ГЭС страны.