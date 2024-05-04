СМИ: ВВС Израиля совершили налет на юг Ливана

Истребители израильских ВВС атаковали базы вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" в районе города Бинт-Джбейль в Южном Ливане. Как сообщила телестанция Al Manar, по наземным целям были нанесены ракетные удары.

Налеты были совершены также на населенные пункты Айтарун и Марун-эр-Рас, где разрушены несколько домов. Туда направились кареты скорой помощи, очевидцы передали, что среди мирных жителей есть пострадавшие.

"Хезболлах" отметила в своем Telegram-канале, что ее бойцы поразили за сутки управляемыми ракетами несколько укрепрайонов израильских войск. "Отряды исламского сопротивления нанесли удары по скоплению вражеских сил возле казармы в Штуле, - говорится в тексте. - Обстреляны механизированные патрули противника в Эс-Сарвате и Рувейсате на высотах Кфар-Шуба".

1 мая в результате израильской атаки на поселок Тейр-Харфа погиб полевой командир "Хезболлах" и еще три мирных жителя получили ранения. Всего с начала военной эскалации в октябре 2023 года жертвами бомбардировок и артобстрелов на юге Ливана стали 77 мирных жителей, потери в рядах шиитской милиции превысили 300 бойцов.