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СВО выявила коррупционные риски в Минобороны Украины

Специальная военная операция (СВО) выявила ряд специфических коррупционных рисков в Минобороны Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на замминистра обороны Украины Юрий Джигир.

СВО выявила коррупционные риски в Минобороны Украины
© Thomas Peter / Reuters

Ведомство активировало свое участие в программе НАТО, которая направлена на оказание помощи странам в выполнении обязательств по борьбе с коррупцией, а также в продвижении оборонных реформ.

По словам Джигира, в Минобороны также теперь введен двухэтапный механизм закупок. Министерство осуществляет контроль и проверку качества, а две государственные компании осуществляют надзор за закупками для того, чтобы снизить потенциальные коррупционные риски.

В январе министр обороны Украины Рустем Умеров рассказывал о масштабной коррупции в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, аудит выявил совершенных нарушений более чем на 10 миллиардов гривен за короткий срок.

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