Полгода, на которые затянулось согласование военной помощи США для Украины, могут "стать разницей между победой и поражением" Киева, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая с речью в Великобритании.

"В США политическая поляризация затянула выделение военной помощи на полгода. И в условиях войны это очень много времени, это может быть разницей между победой и поражением", - сказал Боррель.

В очередной раз назвав Россию "экзистенциальным врагом ЕС", он также высказал мнение, что страны Евросоюза в прошедшие два года также слишком долго согласовывали решения о поставках оружия Украине, поскольку "отдельные люди говорили, что Россия не является для них экзистенциальной угрозой, а наоборот, хорошим другом".

Боррель повторил обвинения в адрес Москвы в том, что она якобы "намерена вмешаться" в предстоящие выборы в Европарламент 6-9 июня. Он приветствовал усилия стран ЕС по поставкам оружия Киеву и призвал интенсифицировать эти поставки.

По его словам, Евросоюз "уже проснулся перед лицом русской угрозы", но "все еще не может встать с постели", подразумевая под этим медленную реализацию призывов Брюсселя к милитаризации экономики.

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Боррель также выразил крайнее недовольство тем, что по всему миру, "куда бы он ни приехал, он сталкивается с обвинениями в двойных стандартах". В связи с этим он призвал европейских дипломатов заниматься "манипулированием двойными стандартами", поскольку дипломатия "вся состоит из двойных стандартов".