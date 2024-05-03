В США назвали сроки поставок систем ПВО Patriot Украине

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot будут поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) не раньше конца июня. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT). Lenta.ru

«Прибытие недавно обещанных систем Patriot на Украину не ожидается до конца июня в лучшем случае», — говорится в сообщении издания. Там полагают, что поставка Patriot якобы может совпасть с прибытием другой техники, которую давно просит Киев, в том числе истребителей F-16. Газета.Ru

Как заявил газете начальник подразделения противовоздушной и противоракетной обороны штаба ВВС Германии полковник Ян-Хенрик Сухордт, нельзя просто так раздавать системы Patriot, не обучая военных их использованию. RT на русском