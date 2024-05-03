Германия передаст Украине шесть радиолокационных систем

Немецкая компания, специализирующаяся на производстве сенсорных систем Hensoldt направит Украине шесть радаров радиолокационной системы (РЛС) TRML-4D в целях усиления противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает пресс-служба производителя.

© Газета.Ru

В заявлении уточняется, что радары доставят в Киев в течение 2024 года в рамках большого пакета заказов на сумму свыше €100 млн.

«Наши радары срочно нужны украинской противовоздушной обороне, и мы гордимся тем, что можем поставить все системы в этом году», — сказал генеральный директор Оливер Дерре.

В конце апреля правительство Германии сообщало о передаче нового пакета военной помощи Украине, в который вошли, кроме прочего, 10 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, а также снаряды для танков Leopard 2.

До этого руководитель немецкой компании Diehl Defence Гельмут Раух заявил, что на Украину будет передана еще одна система ПВО Iris-T.