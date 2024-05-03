Минобороны РФ заявило об уничтожении еще одного танка Abrams

Бойцы группировки российских войск «Центр» уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) еще один танк Abrams, произведенный в США. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, помимо этого, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне контроля группировки «Центр» до 360 военнослужащих, американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, чешскую самоходную пушку DANA М2, гаубицу МСТА-Б, две гаубицы Д-30, а также две боевые машины пехоты, две боевые бронемашины и пять пикапов.

Конашенков подчеркнул, что войска группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение бригадам ВСУ в районе Майорска, Новгородского, Семеновки и Розовки Донецкой народной республики. Кроме того, отражены атаки украинских военных возле Керамик, Новокалинова, Очеретина, Соловьева и Нетайлова.

Ранее сообщалось, что захваченный на СВО танк Abrams привезли на выставку трофейной техники на Поклонную гору. До этого в Минобороны показали видео с первой эвакуированной американской бронемашиной.