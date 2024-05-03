Украинская армия терпит неудачи из-за сильного дефицита личного состава. Об этом сообщает нидерландский портал NOS со ссылкой на эксперта по Украине Института международных отношений «Клингендаль» Юлию Солдатюк-Вестервельд.

© Газета.Ru

Она отметила, что ВС РФ ликвидировали большую часть хорошо подготовленных бойцов ВСУ. Военные, которых готовят сейчас, чаще всего получают недостаточную подготовку.

Нехватка личного состава начитает сказываться на положении Вооруженных сил Украины на поле боя.

3 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация будет продолжать операцию на Украине до достижения поставленных целей.

В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что с начала года ВС РФ взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны.

Также Шойгу заявил о росте ежесуточных потерь ВСУ в апреле.