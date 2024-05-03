В Польше оценили российскую гаубицу с «деревянной броней»

Экипаж российской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» оснастил свою машину «деревянной броней». Такое решение может защитить самоходную гаубицу от дронов-камикадзе, пишет польское издание Interia.

В публикации обратили внимание на российскую САУ, башню которой прикрыли бревнами. Также крышу и борта установки защищают решетчатые экраны.

«Как ни странно, это не такое уж глупое решение. Идея здесь состоит в том, чтобы отдалить взрыв от стандартной брони, заставив кумулятивный заряд снаряда взорваться на расстоянии, превышающем оптимальную для поражения техники дистанцию», — оценили дополнительную защиту в Interia.

Ранее в мае на Украине показали переданный Канадой бронеавтомобиль Senator, который получил сплошные решетчатые экраны для защиты от дронов.

В апреле в зоне проведения спецоперации заметили российский танк Т-72 с необычным антидроновым козырьком, который защищает крышу корпуса и башни, а также борта машины. Такие конструкции защищают танки от ударов дронов-камикадзе и сбрасываемых с квадрокоптеров боеприпасов.