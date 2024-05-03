В зоне СВО погиб осужденный за убийства в Чечне капитан Эдуард Ульман

Осужденный по делу за расстрел в Чечне капитан спецназа Эдуард Ульман, пропавший до приговора суда, оказался на специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно изданию «Новая Бурятия». Lenta.ru

Уголовное дело в отношении капитана ГРУ Ульмана было заведено в 2002 году, после того как разведгруппа 641-го отряда спецназа под его командованием открыла огонь по УАЗу и убила местного жителя. Получив приказ из штаба, военные расстреляли еще пятерых пассажиров автомобиля. Говорит Москва

Ранее сообщалось, что погибшему полковнику Магомедали Магомеджанову из Дагестана присвоено звание Героя России. News.ru