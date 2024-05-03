Interia: российские военные придумали броню из бревен для САУ "Мста-С"
Россияне придумали необычную защиту для самоходной артиллерийской установки «Мста-С», используя броню из бревен для защиты от дронов ВСУ. Об этом сообщает польское издание Interia.
«Как ни странно, это не такое уж глупое решение. Идея здесь состоит в том, чтобы отдалить взрыв от стандартной брони, заставив кумулятивный заряд снаряда взорваться на расстоянии, превышающем оптимальную для поражения техники дистанцию», — сказано в сообщении.
3 мая швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщала, что президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения СВО на Украине.
В этот же день офицер Донецкой народной республики (ДНР) в запасе Александр Матюшин заявил, что у российской армии есть оружие, которое может противостоять украинским беспилотникам, бьющим по железным дорогам России. Речь идет о системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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