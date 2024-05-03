Армия России нанесла удар по украинской нефтебазе «Баловное»

Армия России ударила по нефтебазе «Баловное», снабжавшей топливом подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны. ТАСС

«Поражена нефтебаза «Баловное», с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102 районах», — говорится в сообщении. RT на русском

Помимо нефтебазы, за минувшие сутки российские войска поразили 102 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ. В частности, в результате одного из ударов был уничтожен радиолокатор и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ. Lenta.ru