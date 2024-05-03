Где отменили парад на 9 Мая

В преддверии празднования Дня Победы, 9 Мая, многие регионы России приняли решение об отмене массовых мероприятий, включая парады и шествия «Бессмертный полк». Решения обусловлены необходимостью обеспечения безопасности жителей на фоне текущей обстановки. URA.RU рассказывает, где в России отменили парады на 9 Мая.

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Псковская область

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что в регионе не будут проводиться массовые мероприятия, включая Парад Победы. Основной причиной такого решения стала необходимость гарантировать безопасность населения. Вместо массовых событий планируются меньшие по масштабу мероприятия, а также будут осуществлены выплаты в размере 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны.

Крым, Брянская, Курская и Рязанская области

В Крыму, а также в Курской, Брянской и Рязанской областях

также отменены парады и шествия «Бессмертный полк». Глава Республики Крым Сергей Аксенов подчеркнул, что безопасность людей является приоритетом. Несмотря на отмену массовых акций, власти обещают провести другие праздничные мероприятия и должным образом почтить память погибших.

Удмуртия

В Удмуртии глава республики Александр Бречалов объявил об отмене празднования 9 Мая из-за опасений насчет безопасности. Особое внимание уделено защите детей, которые традиционно участвуют в парадах. По словам главы региона, нельзя рисковать в таких условиях.

Ростовская область

В Ростовской области парад в Новочеркасске отменен, а в Ростове-на-Дону высока вероятность проведения парада без зрителей, также отменен фейерверк. Губернатор Василий Голубев подчеркнул важность соблюдения мер безопасности. Он добавил, что решение о проведении салюта на левом берегу Дона на День Победы будет принимать Минобороны России.

Ставропольский край и Омск

В Ставропольском крае, несмотря на проведение парада, отменены фейерверки. Аналогичные меры приняты в Омской области и Воронеже, где решения о проведении салютов будут приниматься на основе оперативной обстановки.

Акция «Бессмертный полк»

На федеральном уровне шествие «Бессмертный полк» в 2024 году пройдет в онлайн-формате. Это решение было принято в свете сохранения здоровья и безопасности граждан, а также опыта проведения подобных мероприятий онлайн в период пандемии COVID-19.

В 2020 году, на фоне глобальной пандемии, многие регионы России впервые отказались от проведения массовых мероприятий, переведя часть акций в онлайн-формат. Похожая ситуация повторилась и в последующие годы, включая 2023 год, когда в 23 регионах были отменены праздничные мероприятия из-за различных угроз безопасности.

Несмотря на ограничения последних лет, подготовка к празднованию Дня Победы в 2024 году уже началась. Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал участие в параде на Красной площади более девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и участие авиации. В апреле Красная площадь была временно закрыта для подготовки к мероприятию.

Для тех, кто не сможет присоединиться к официальным мероприятиям или предпочитает избегать массовых собраний, существуют альтернативные способы отметить этот день. Один из популярных методов — это участие в онлайн-версии шествия «Бессмертный полк», где участники могут разместить фотографии своих родственников-ветеранов в интернете. Также можно использовать фотографии ветеранов для украшения автомобилей или одежды, что позволяет выразить личное уважение и помнить о подвиге предков.