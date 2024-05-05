Южная Корея будет участвовать в киберучениях США

Командование киберопераций Южной Кореи будет участвовать в многонациональных киберучениях под руководством Соединенных Штатов на фоне растущих угроз безопасности со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает агентство «Ренхап», ссылаясь на министерство обороны Южной Кореи.

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По данным журналистов, в онлайн учениях «Cyber Flag», которые пройдут с воскресенья по субботу в американском штате Вирджиния, примут участие девять военнослужащих Южной Кореи. Целью учений является улучшение навыков многонационального сотрудничества в противодействии киберугрозам и обмена разведывательными данными о кибератаках противника.

Киберкомандование США проводит подобные учения с 2011 года ежегодно, Южная Корея принимает участие в них третий раз, впервые присоединившись в 2023 году.

24 апреля сообщалось, что американские и южнокорейские военные провели совместные космические учения, на которых отрабатывалось противодействие возможным помехам работы GPS со стороны КНДР.