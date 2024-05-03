На Украине рассказали о настроениях Запада перед началом СВО

На Мюнхенской конференции, которая проходила перед началом специальной военной операции (СВО), представители западных стран были настроены на капитуляцию Киева, хотя и не говорили об этом прямо. О настроениях Запада накануне начала конфликта в интервью Politico рассказал экс-глава министерства обороны (МО) Украины Алексей Резников.

«Я был с ним (президентом Украины Владимиром Зеленским — прим. "Ленты.ру") в составе делегации в Мюнхене, и там была такая атмосфера, такая атмосфера: "Ребята, вы должны сдаться". Прямо об этом не говорилось, но это было», — рассказал бывший глава оборонного ведомства.