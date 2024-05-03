Россия может захватить Литву, Латвию и Эстонию за семь дней в связи с долгой реакций НАТО. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью The Economist.

В настоящее время ситуация для украинской армии сложна, как никогда с первых дней начала конфликта.

Он прогнозирует, что Россия сначала продолжит реализацию своего плана по взятию территорий ДНР и ЛНР. Генерал также предполагает, что Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей.

Скибицкий считает, что даже если бы Украине удалось отбросить российские войска, это не положило бы конец конфликту. По его словам, такие войны могут закончиться только договорами. Прямо сейчас обе стороны борются за «наиболее выгодную позицию» перед потенциальными переговорами, считает он.

Представитель ГУР также заявил, что если соседи Украины не найдут способ дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь ей, то они тоже в конечном итоге окажутся «под прицелом России». Украинский генерал преуменьшает значение статьи 5 НАТО и присутствия войск альянса в государствах, граничащих с Украиной, которые, по его словам, могут мало что значить, если подвергнуть их проверке.

«Русские захватят Прибалтику за семь дней. Время реакции НАТО составляет десять дней», — утверждает Скибицкий.

До этого украинские СМИ писали, что после прорыва у Очеретино российские войска могут создать серьезную угрозу окружения для ВСУ.