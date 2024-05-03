Израиль отказался от систем Patriot из-за огня по своим

Армия обороны Израиля подтвердила планы по снятию с вооружения американских систем ПВО MIM-104 Patriot. Это произошло менее чем через месяц после удара иранских беспилотников и ракет по израильским военным объектам, сообщает Military Watch Magazine.

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Ряд аналитиков расценили это как серьезное свидетельство недостатков в работе Patriot. Мало того, что боевой опыт системы оставляет желать лучшего, так она еще и постоянно демонстрирует склонность к дружественному огню.

"Подтверждение планов по выводу Patriot на пенсию произошло на фоне появления большого количества сообщений о проблемах с огнем по своим во время операций израильских ВВС и ПВО, в ходе которых было сбито значительное количество дружественных беспилотников. Американские военные источники сообщают, что 40 процентов летательных аппаратов, сбитых израильскими войсками в последние месяцы, были дружественными", - пишет MWM.

О проблемах систем Patriot с огнем по своим известно уже давно. К примеру, в ходе вторжения США в Ирак в 2003 году угроза со стороны этих систем была такова, что пилоты ВВС и ВМС США считали их самой большой опасностью. Системы часто наводились на дружественные цели, что приводило к срабатыванию датчиков радиолокационного предупреждения, и в нескольких случаях они открывали огонь по дружественным самолетам.

Между тем существующий израильский арсенал ракет класса "земля-воздух" считается недостаточным для перехвата полномасштабных ударов со стороны Ирана, отмечает MWM. Причем ракеты класса "земля-воздух" стоят в несколько раз дороже, чем беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, которые они должны перехватывать. В таких условиях решение о снятии с вооружения Patriot было воспринято как признак неудовлетворительной работы системы, которая огнем по своим препятствует эффективной организации противовоздушной обороны.