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Repubblica: Италия подготовит девятый пакет помощи Украине с комплексом ПВО

Италия готовит девятый пакет военной помощи Украине, который будет включать систему ПВО Samp-T. Об этом сообщила газета Repubblica со ссылкой на источники в правительстве.

Италия готовит девятый пакет военной помощи Украине
© РИА Новости

Конкретный список поставляемых Украине итальянских вооружений засекречен, однако, согласно статье, в новые поставки могут войти артиллерия и ракеты Stinger класса «земля-воздух».

Италия владеет пятью установками, из которых предназначена для отправки система, которая находится в Словакии. Две установки защищают воздушное пространство Италии, а еще третья есть в Кувейте. Четвертая находится в резерве, отметило издание.

Газета выяснила, что новый пакет хотят оформить до встречи «Большой семерки», которая пройдет 13-15 июня в южной области Апулия.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России. Днем 2 мая бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес также заявил, что Украина должна игнорировать требование Вашингтона не наносить удары по российским нефтезаводам.

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