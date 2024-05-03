ВМС США беспокоит угроза китайских плавучих электростанций

Адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Джон Акилино заявил, что Китай близок к завершению постройки плавучих атомных электростанций (АЭС), которые смогут обеспечивать энергией военные объекты на спорных территориях в Южно-Китайском море. Об этом 2 мая сообщила газета The Washington Post.

По мнению Акилино, использование Китаем подобных электростанций «может иметь потенциальные последствия для всех стран региона. Его опасения разделяют и в Госдепартаменте. Неназванный высокопоставленный чиновник сказал, что чем ближе Пекин будет к развертыванию плавучих АЭС, тем быстрее они будут использоваться в противоречащих интересам США целях.

При этом газета отмечает, что на развертывание морских АЭС может уйти еще не один год.

Напомним, что Китай начал проектировать плавучие атомные электростанции в 2010 году. В 2016 году Пекин анонсировал размещение 20 реакторов в Южно-Китайском море. Они должны будут помогать в разведке нефти, поддержке коммерции и опреснении морской воды. Первоначально КНР собирались спустить на воду первую АЭС в 2021 году, однако сроки сдвинулись из соображений безопасности.