Пентагон прокомментировал прибытие российских военных на базу США в Нигере

Соединенные Штаты следят за ситуацией на своей военной базе в Нигере, на которую прибыли российские военные. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, его слова передает ТАСС.

«В фокусе моего внимания всегда находятся безопасность и защита наших сил. Мы продолжим за этим следить. На данный момент я не вижу серьезной проблемы, которая касалась бы защиты наших сил», — заявил шеф Пентагона.

Reuters: российские войска вошли на территорию американской базы в Нигере

Остин добавил, что российские войска «находятся в отдельном комплексе» и у них «нет доступа к силам США или к нашей технике».

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщил, что российские военные специалисты вошли на территорию американской авиабазы 101 в Нигере.