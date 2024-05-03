ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автобус в Белгородской области. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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— В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, пострадал один человек. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Накануне украинские дроны попытались повредить объект гражданской энергетической инфраструктуры в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы.

Кроме того, российские системы ПВО 2 мая перехватили и уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины.