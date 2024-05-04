Штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности Центральной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Согласно докладу передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.