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Минобороны России сообщило об уничтожении с помощью Су-25 опорного пункта ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности Центральной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ
© РИА Новости
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Согласно докладу передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.

"На командном пункте получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения боевых задач. Отработали ракетами НАР С-8", - рассказал летчик Су-25 Сергей, которого процитировали в Минобороны РФ.
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