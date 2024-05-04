Как разворачивается ситуация с военными РФ и США в Нигере

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что группа российских военных дислоцирована на авиабазе в Нигере, где находится и американский контингент. Министр обороны США уточнил, что военнослужащие РФ разместились в отдельном комплексе на территории авиабазы 101. При этом, с его точки зрения, в сложившейся ситуации нет «значительных проблем». Ранее Госдеп сообщил о начале переговоров по выводу американских сил из африканского государства, после того как Вашингтону не удалось достичь договорённости с правительством Нигера. По мнению аналитиков, текущая ситуация стала чётким сигналом, что влияние Запада на Глобальном Юге неуклонно сокращается.

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что российские военнослужащие размещены на авиабазе в столице Нигера, на которой также находятся американские подразделения.

«Вы спросили о Нигере и размещении там российских (военных. — RT) вместе с нашими. Полагаю, вам известно, что авиабаза 101, на которой размещаются наши войска, — это база ВВС Нигера, которая находится рядом с международным аэропортом столицы. Русские размещены на отдельной территории и не имеют доступа к силам и средствам США», — сказал глава Пентагона на пресс-конференции в Гонолулу.

Остин добавил, что уделяет «внимание вопросам безопасности и защиты» американских военных, а США продолжат наблюдать за ситуацией. «Сейчас я не вижу здесь каких-либо значительных проблем с точки зрения защиты наших сил», — пояснил министр.

В свою очередь, в Кремле, комментируя присутствие российских военных на территории одной базы с американским контингентом, отметили, что Москва развивает отношения со странами Африки во всех областях.

«Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. Мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США «не в восторге»

На днях агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что российские военные находятся на авиабазе 101 в Нигере, где дислоцированы и американские подразделения. По данным собеседников агентства, российские силы используют отдельный ангар.

При этом авиабаза не очень большая и военные обеих стран находятся в непосредственной близости друг от друга в момент повышенной напряжённости между Россией и США из-за конфликта на Украине, подчёркивает источник Reuters.

«(Ситуация. — RT) не сказать чтобы была хорошей, но в краткосрочной перспективе останется контролируемой», — приводит агентство слова анонимного чиновника.

По словам собеседника агентства, власти Нигера ранее предупредили администрацию президента США Джо Байдена, что в стране будут находиться около 60 российских военнослужащих. В Белом доме были крайне недовольны таким развитием событий, утверждает чиновник.

«Они от этого не в восторге», — констатировал он.

Напомним, что в конце июля 2023 года военные Нигера отстранили от власти президента Мохамеда Базума и создали собственное переходное правительство. Новым лидером страны был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.

После этого власти африканского государства начали пересмотр отношений с Западом, особенно в части соглашений в сфере безопасности. Так, военные Нигера потребовали, чтобы республику покинул французский военный контингент, находившийся там более десяти лет.

Вывод французских войск завершился в декабре 2023 года. А в марте 2024-го находящиеся у власти в Нигере военные также разорвали соглашение с США, которое разрешало американскому контингенту находиться в стране.

Представители переходного правительства Нигера тогда сообщили, что этот шаг был предпринят по итогам визита в страну делегации из Вашингтона, которую возглавляли помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Пхи и глава Африканского командования Вооружённых сил США генерал Майкл Лэнгли.

По данным СМИ, в Нигере дислоцированы около 1,1 тыс. американских военнослужащих, включая подразделения 409-й экспедиционной авиагруппы. Они располагаются на авиабазе 101 в Ниамее и авиабазе 201 в Агадесе.

11 апреля государственное телевидение Нигера сообщило, что в страну прибыли российские военные инструкторы, которые доставили в Ниамей современные вооружения. По данным ТВ, военнослужащие намерены разместить в республике зенитные системы ПВО. Кроме того, они будут обучать нигерских солдат.

Впоследствии, 24 апреля, в Госдепе и Пентагоне сообщили о начале переговоров с нигерской стороной об упорядоченном выводе американских сил с территории западноафриканского государства.

Стоит отметить, что 24 апреля глава МВД Нигера Мохамед Тумба на полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге заявил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с РФ в области безопасности.

«Мы бы хотели, чтобы Россия тренировала наши войска», — приводит его слова ТАСС.

Тумба добавил, что это помогло бы силовикам страны в борьбе с терроризмом.

«Это касается и ведения боёв, использования вооружений. Мы заинтересованы в покупке вооружений», — добавил министр.

«Присутствию США не рады»

В комментарии RT военный политолог Иван Коновалов отметил, что ситуация, когда власти Нигера разместили российских военных на одной базе с американцами, является очевидным сигналом Вашингтону.

«Присутствию Соединённых Штатов в этом регионе Африки не рады, и им рано или поздно придётся полностью оставить Нигер. Причина банальна: вся деятельность американцев там сосредоточена на интересах Вашингтона, а африканцы хотят, чтобы им реально помогали в плане укрепления безопасности, в развитии страны, что как раз и предполагает сотрудничество с Россией», — пояснил эксперт.

Он также выразил уверенность, что каких-либо инцидентов, связанных с присутствием на одной базе военных РФ и США, не будет.

«Россия присутствует там по приглашению руководства Нигера. И до сих пор не согласованное завершение присутствия американских сил — это проблема Вашингтона, который должен с ней разобраться сам и сделать необходимые выводы», — пояснил Коновалов.

Схожую точку зрения в разговоре с RT выразил и сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Местное правительство дало зелёный свет на размещение российских войск и на вывод американских. Происходит заполнение вакуума силы: американцы уходят, а Россия по ряду причин это место занимает, и очевидно, что влияние Соединённых Штатов на Африку сокращается», — констатировал эксперт.

Блохин назвал соседство военных контингентов двух стран напряжённым, но напомнил, что оно носит временный характер. С его точки зрения, в целом сложившаяся ситуация стала довольно значимым сигналом относительно меняющихся приоритетов в странах Глобального Юга.