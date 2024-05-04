В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск

Вооруженные силы России молниеносно наступают, российские войска невозможно остановить, потому что у Украины не осталось профессиональных военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Меркурис заявил, что ранний этап российского наступления кажется неостановимым, потому что русские очень быстро захватывают определенную позицию, и не встречают сопротивления украинцев как раньше, передает РИА «Новости».

По его словам, у Украины не осталось профессионально подготовленных военных, их заменили плохо подготовленные новобранцы, поэтому российские войска быстро продвигаются.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал расширение наступления ВС России.

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