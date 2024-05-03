"Хезболла" сообщила об обстреле штаба дивизии "Ха-Галил" на севере Израиля

Отряды шиитской милиции "Хезболла" нанесли удар с юга Ливана по штабу 91-й территориальной дивизии "Ха-Галил" и казарме израильской армии в пограничном поселении Биранит. Об этом сообщает ТАСС.

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В заявлении организации подчеркивается, что огонь по израильской стороне велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО). До этого военное крыло ХАМАС "Бригада аль-Кассам" заявило, что нанесло ракетный удар по израильским военным позициям со стороны южного Ливана.

Утром 29 апреля Минобороны Израиля заявило, что израильские военные нанесли удар по объектам военизированной шиитской организации "Хезболла" в Ливане. По его данным, среди пораженных целей были объекты оперативной инфраструктуры "Хезболлы" в районе Джебель-Ат, а также ряд военных сооружений в районе Марвахина. 28 апреля сообщалось, что делегация представителей палестинской группировки ХАМАС 29 апреля посетит Каир для переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Делегация обсудит прекращение огня в регионе и варианты урегулирования палестино-израильского конфликта.