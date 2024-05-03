Израильские ВВС нанесли удар по позициям сирийских войск в окрестностях Дамаска. Об этом, как сообщило агентство SANA, говорится в заявлении представителя командования ВС арабской республики.

"Израильский противник совершил в четверг, 2 мая, воздушную агрессию со стороны оккупированных Голанских высот, атаковав военные объекты под Дамаском, - указывается в тексте. - В результате получили ранения восемь солдат и нанесен материальный урон".

Как сообщил телеканал Al Hadath, авиаударам подверглась база шиитской милиции "Хезболлах", расположенная к юго-западу от международного аэропорта Дамаска.