Вооруженные силы России в итоге возьмут населенный пункт Часов Яр в ДНР, вопрос лишь в сроках. Об этом в интервью заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Не сегодня и не завтра, конечно, но все зависит от наших резервов и поставок. ВС РФ сейчас действуют как единый организм с четким планом и под единым командованием», — заявил Скибицкий британскому журналу The Economist.

Часов Яр — один из ключевых логистических хабов ВСУ. В начале апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал о взятии ряда стратегических укрепрайонов ВСУ у Часова Яра, а также информировал, что украинские войска отвели личный состав с некоторых позиций на окраинах города.

Стало известно о переброске под Часов Яр спецназа ГУР Украины

Украинским войскам не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции у города Часов Яр, заявил депутат Верховной рады Павел Костенко. Часов Яр также является городом-крепостью, с 2014 года Киев существенно укреплял его, там также много углубленных позиций, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН.