Военный эксперт: Макрон уже перебросил к границам Украины свои войска

Президент Франции Эммануэль Макрон уже перебросил к границам Украину свои войска, они находятся в Румынии и Молдавии. Такое заявление сделал полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук, передает «Комсомольская правда».

Ранее Макрон не исключил отправку французских военных на Украину. Также он заявил, что авторитет страны «зависит от того, что она не дает полной ясности о своих планах», иначе же это «может ослабить Париж».

Комментируя это, Матвийчук указал, что своими высказываниями Макрон «запутал уже всю Европу». Он назвал президента Франции «непоследовательным».

«Полагаю, Макрон ведет свою игру, создавая видимость сильного президента. У него заканчивается срок, никто его больше не изберет, ему нужно устраиваться где-то. Видимо, он хочет занять какую-то нишу еврочиновника. Для этого нужно заручиться поддержкой других еврочиновников всех мастей», — считает эксперт.

Кроме того, по его словам, Макрон «реально уже перебросил часть войск» к границам Украины, они находятся в Румынии и Молдавии. Матвийчук добавил, что речь идет о 1,5-5 тысячах солдат.

«Думаю, он не блефует в том, что пошлет войска на Украину. Однако он не пойдет на прямую конфронтацию и не подставит свои войска прямо под нашу артиллерию и авиацию. Он уже получил около 100 гробов. Поэтому, Макрон пока сотрясает воздух, набирает очки, но готов и предпринять какие-то активные действия», — уверен эксперт.

При этом президент Франции знает, что в этих планах его не поддержит «ни собственный народ, ни Европа в целом», подчеркнул Матвийчук.