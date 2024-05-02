Подоляк: нужно общее решение стран ЕС по возвращению украинских мужчин

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассчитывает, что страны ЕС примут решение о возвращении украинских мужчин из-за границы.

© RT на русском

«Точно нужно общее европейское решение по этому вопросу. Это выглядит странно, что страна истекает кровью, а молодые люди успели уехать и не поддерживают свою страну», — приводит его слова издание «СТРАНА.ua».

Ранее немецкий таблоид Bild написал, что украинской армии сейчас не хватает не только западного оружия и боеприпасов, но и подготовленных солдат.