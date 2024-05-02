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Военные рассказали, как и чем подбивали выставленную в Москве технику

Поклонная гора. Второй день работы выставки трофейной техники, отбитой у врага в зоне проведения специальной военной операции нашими бойцами. С самого утра здесь ажиотаж из желающих посмотреть на хваленые западные танки, бронемашины, бронетранспортеры и бронеавтомобили, несмотря на рабочий день.

Военные рассказали, как и чем подбивали выставленную в Москве технику
© ТК «Звезда»
«Просто в восторге от того, что такая техника здесь стоит. Я из Армавира. Приехали посмотреть - очень интересно, дети в восторге», - говорит один из посетителей Александр.

Другая посетительница, Наталья, говорит про чувство гордости.

«Мой ребенок военный. Мой ребенок сейчас находится в командировке там, и я искренне поклоняюсь ребятам, которые встали и пошли», - говорит она.

Приходят целыми семьями, приезжают из разных городов и разных стран, в том числе из Евросоюза.

«Они присылают хлам. Этот танк из Америки, например, он очень старый. Зачем вообще что-то присылать? Все же началось в 2014 году. Тогда Европе не было дела до Донбасса, а сейчас все поменялось. Я считаю, что эта земля должна быть российской», - говорит итальянец.

Житель Техаса привел сыновей посмотреть на военную технику США, которую русские привезли с поля боя.

«Я совершенно не рад тому, что я увидел. Мне абсолютно не по душе то, что делает НАТО, и я понимаю русских. Считаю, что так быть не должно», - говорит он.

Как раз хваленая американская техника и вызывает наибольший интерес у посетителей. Самая большая очередь образовалась из желающих рассмотреть со всех сторон подбитый и сгоревший Abrams. О нем буквально из каждого утюга на Западе трубили - непобедимый и несокрушимый. Но вот он теперь побежденный, с опущенным дулом - чтобы не выглядел воинствующим.

Основной боевой танк армии США с мощной комбинированной и многослойной броней. Укрепленная башня и передняя часть. Как отмечают экскурсоводы - участники СВО, американцы отправляют Abrams на Украину без дополнительной защиты из обедненного урана. Надо отдать должное - орудие грозное, но наши бойцы нашли слабые точки и поразили танк на Авдеевском направлении, в населенном пункте Бердычи, который сегодня полностью освободили. Сгоревший Abrams выставку доставили в ночь перед открытием.

«Здесь мы наблюдаем пробоины башни кумулятивным снарядом, ПТУРом. Видно прожженную дыру сквозную. Что привело к выгоранию боекомплекта. Ну а так - ничего грозного, как оказалось, в этой машине нет. Только на переплавку такой образец», - рассказал военнослужащий с позывным «Ленин».

Рядом с Abrams на выставке целая линейка техники, созданной на базе американского танка. Здесь и тягач, пораженный нашим беспилотником, и машина разминирования М1150. Ее поразили дроном-камикадзе.

Прямо напротив - еще один уникальный трофей. Этот танк считается одним из самых мощных и самых больших - немецкий Leopard в модификации 2А6 с усиленной броней в башне и передней части. В нем масса электроники, внутри помещается до 4 человек экипажа. Танк высокий, тяжелый и неповоротливый. Именно из-за таких габаритов он оказался, по сути, бесполезен на поле боя.

Вот он совсем недавно бороздил поля на Авдеевском направлении, а теперь стоит здесь, на Поклонной горе, как и положено побежденному, с опущенным стволом.

На немецком танке - кресты с нацисткой символикой. Их наставили украинские неонацисты, но наши бойцы эти символы закрасили. Этот танк наехал на противотанковую мину, потом его добивали дронами-камикадзе.

«Был подрыв на мине по правой стороне танка. Все приборы наблюдения были выбиты с помощью FPV-дронов. Это хваленый их танк, на который они надеялись, что мы их будем бояться. Из-за его огромного веса и очень большого силуэта он становится неповоротливым. И они у нас горят или оказываются захваченными», - рассказал «Ленин».

Рядом с Leopard, тоже с крестами, - БМП Marder - и тоже немецкая. Конкретно эта застряла в колее у поселка Северное. Всушники технику бросили. Судя по пробегу - всего 50 км - служила она им недолго. Эта машина тоже уязвима, просто нужно знать, куда бить. И это знает оператор FPV-дронов с позывным «Радистка». Хрупкая девушка в зоне СВО с 2022 года, пришла по зову сердца защищать жителей Донбасса от неонацистов. На груди - орден Мужества за взятие Авдеевки. Буквально на прошлой неделе две таких БМП «Радистка» уничтожила в ходе боев.

«Она очень вполне победима. Главное - грамотно отработать по ней. Человек должен понимать примерно, с какой стороны у него боекомплект, учитывать ветер, РЭБ. По поводу Marder довольно-таки недавно мы сидели на позиции и нам пришла команда, после чего произвели вылет. Краем глаза заметили Marder, стоящий вдоль посадки. Развернулись, выбрали направление и спикировали. У нас был заряженный снаряд - им поразили Marder», - рассказала «Радистка».

Внимание привлекает и этот экземпляр - 155-миллиметровая гаубица М777. На выставке она практически в идеальном состоянии. Орудие грозное, может наносить серьезный урон, дальность стрельбы - свыше 30 км. Но и здесь есть свои минусы: колеса ненадежные, застревают и ломаются в черноземе, а ствол выдерживает максимум 2,5 тысячи выстрелов.

«У нее очень большие минусы. Например, ствол выдерживает 2-2,5 тысячи выстрелов - дальше уходит под замену. Запчастей на нее нет. И ее используют, пока ствол не разорвет, или бросают, когда уже при выстреле снаряды летят совсем в разные стороны», - говорит боец с позывным «Тим».

Вот американская БМП Bradley - у нее выбили колесо из гранатомета. Выставлена на Поклонке и самая дорогая в мире шведская БМП CV90 - с попаданием в лобовую часть от РПГ.

От австралийского бронетранспортера Bushmaster осталась, - груда искореженного металла. Два человека экипажа, до 8 человек десанта. БТР предназначен для перевозки личного состава, поэтому защищен слабо. Его поразили из РПГ предположительно в боковую часть в Харьковской области в 2022 году. Из за слабой брони загорелся почти моментально, и судя по всему - горел хорошо.

Здесь больше 30 единиц техники: из США, Великобритании, Германии, Турции, Австралии - всего из 12 стран, поставляющих Киеву вооружения и боеприпасы.

«Примерно несколько миллиардов долларов стоит все, что сегодня показано на выставке на Поклонной горе. И также стоит учитывать, что обслуживание и ремонт в полевых условиях такой техники - на него тратится зачастую от половины и выше той цены, которая затрачивается на производство», - рассказывает старший научный сотрудник Центрального музея ВС МО РФ Андрей Любчиков.

Посетителей выставки у входа встречает вот такая надпись: вход сотрудникам посольств стран НАТО предоставляется вне очереди. Правда, ни один из них пока замечен не был. Хотя здесь им готовы провести персональную экскурсию.

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