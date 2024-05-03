На Украине признали прорыв обороны ВСУ в Донбассе

Киевский политолог Руслан Бортник заявил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

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Бортник признал, что украинские солдаты не отразили наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) в Донбассе.

«Как мы видим, до сих пор полноценно остановить российские прорывы под Авдеевкой не удается. Из-за этого осыпаются фланги и создается угроза загибания этих флангов», — отметил он.

По словам эксперта, Россия может сформировать буферную зону в Харьковской области, в которую войдут Харьков и Сумы.

СМИ: новое наступление России может стать для Украины последним

Ранее российские военные приступили к активному штурму Часова Яра. По мнению аналитиков, населенный пункт является ключевой точкой всей линии обороны ВСУ в Донбассе.