На Украине заключили в антидроновую клетку канадского «Сенатора»

Украинские военные оснастили переданный Канадой бронеавтомобиль Senator («Сенатор») сплошными решетчатыми экранами для защиты от дронов. Об этом пишет Defence Blog.

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Машина получила каркас, на котором закрепили дополнительные экраны для защиты крыши, бортов, передней части и кормы. Подобные экраны, которые уже замечали в зоне спецоперации, устанавливают для защиты от ударов дронами-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов.

Заключенный в антидроновую клетку Senator построили на шасси пикапа Ford F-550. Бронирование машины выдерживает обстрел автоматными пулями с дистанции 30 метров, а V-образное днище обеспечивает стойкость к подрыву до шести килограммов тротила.

В апреле стало известно, что российские военные оснастили бронеавтомобиль З-СТС (защищенное специальное транспортное средство) «Ахмат» комплектом решетчатых экранов, которые обеспечивают тотальную защиту от дронов-камикадзе.

В том же месяце в зоне проведения спецоперации заметили российский танк Т-72, который оснастили сплошным козырьком для защиты крыши корпуса и башни от беспилотников.