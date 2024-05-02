В США представили версию Bradley с «Железным кулаком»

Армия США презентовала обновленную боевую машину пехоты (БМП) Bradley с комплексом активной защиты Iron Fist («Железный кулак»). Об этом пишет портал The War Zone со ссылкой на офис программы сухопутных боевых систем армии (PEO GCS).

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В ведомстве отметили, что M2A4E1 благодаря этой системе стала самой современной и живучей версией Bradley.

В офисе пояснили, что Iron Fist Light состоит из двух пусковых установок с защитными боеприпасами, четырех радаров и камер. В случае обнаружения устройствами атакующего снаряда или беспилотника система выпускает боеприпас с осколочно-фугасной боевой частью, который должен разрушить цель.

Кроме того, машина получила блок контроля параметров окружающей среды и улучшенный ночной прицел наводчика с повышенной четкостью изображения.

Журналисты уточнили, что комплекс возможно установить только на БМП модификации M2A4, оснащенную вспомогательной силовой установкой.