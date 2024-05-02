В Турции прокомментировали возможность передачи С-400 другой стране

Турция не намерена передавать приобретенные у России ЗРК С-400 какой-либо стране, рассказал министр обороны республики Яшар Гюлер. Он добавил, что Анкара, в частности, исключает передачу систем Украине, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, журналисты спросили главу ведомства о том, поступали ли просьбы передать ЗРК Украине.

«Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400», — подчеркнул Гюлер.

Напомним, что в 2019 году турецкие военные получили от России полковой комплект С-400. США раскритиковали сделку, исключили Анкару из ряда программ.

Российские С-400 оказались дальнобойнее американских Patriot

В дальнейшем Вашингтон неоднократно требовал от властей Турции передать комплексы для изучения американским специалистам. Кроме того, в США выступали с инициативой о передаче комплексов ВСУ. Анкара отвергла все требования.