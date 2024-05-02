У Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Газета.Ru

«У Украины есть это право, - заявил Кэмерон в интервью агентству Reuters во время визита в Киев. - Когда Россия бьет [по целям] внутри Украины, вы можете понять, почему Украина чувствует необходимость гарантировать, что она защищает себя». ТАСС

По его словам, Соединенное Королевство продолжит финансовую поддержку республики. Лондон намерен направлять 3 миллиарда фунтов в год, «пока это необходимо». Кэмерон добавил, что Великобритания полностью опустошила свои запасы военной техники. Говорит Москва

«Мы только что полностью опустошили все, что мы можем, с точки зрения поставки военной техники», — сказал Кэмерон. News.ru