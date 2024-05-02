МИД Британии заявил о праве Украины бить по целям внутри России западным оружием

У Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России, считает министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Его слова передает Reuters.

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«У Украины есть это право. Когда Россия бьет по целям внутри Украины, вы можете понять, почему Украина чувствует необходимость гарантировать, что она защищает себя», — сказал он.

Днем 2 мая бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Украина должна игнорировать требование Вашингтона не наносить удары по российским нефтезаводам.

В этот же день Telegram-канал Baza писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще целиться дронами в железнодорожную инфраструктуру на территории России.

До этого The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников заявила, что президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за просьбы США не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее в Эстонии не исключили, что новый пакет помощи США Украине будет последним.