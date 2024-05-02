Польские военные подверглись атаке камнями на границе с Белоруссией

Сотрудник Погранстражи и солдат Войска польского были ранены камнями в лицо на границе с Белоруссией. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пограничной стражи Польши.

В ведомстве пояснили, что польские патрули дважды подвергались нападению за сутки. Одному из пограничников потребовалась медицинская помощь.

В общей сложности за сутки было зафиксировано 113 попыток незаконного проникновения на территорию Польши из Белоруссии, отметили в пресс-службе.

В Погранстраже уточнили, что сотрудники ведомства при необходимости оказывают медицинскую помощь иностранцам, в том числе, беременным женщинам.

Напомним, что миграционный кризис на белорусско-польской границе длится порядка трех лет. Польские власти постепенно усиливают охрану границы, строят заграждения, оснащают их датчиками движения и камерами ночного видения.