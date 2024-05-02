Неудачи украинской армии, которые в конечном итоге превращались в стратегические провалы, являются следствием решений руководства страны, в том числе и президента Владимира Зеленского, заявил киевский журналист и экс-советник министра обороны Юрий Бутусов. По его словам, которые приводит Tagesschau, стараниями именно украинских чиновников российские войска добились успехов, заняв в короткие сроки сразу несколько населенных пунктов.

Ситуация, как отмечает Бутусов, усугубляется нежеланием Зеленского признавать правду. Вместо этого президент увольняет представителей военного руководства за любую критику и негатив в докладах, заметил журналист.

Есть множество оптимистичных докладов, которые не соответствуют действительности, — добавил он.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Хортица» Назар Волошин признал, что украинским войскам пришлось задействовать резервы во время боев у Очеретино в ДНР. По его словам, только так можно было стабилизировать обстановку на линии боевого соприкосновения, хотя российские войска все равно достигли успеха.