Российские войска добиваются постепенного прогресса в ходе специальной военной операции на Украине, есть возможность осуществления ими "тактических прорывов". Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Россия добивается постепенного прогресса на поле боя с возможностью тактических прорывов на линии фронта в районе Донецка и Харькова", - сказала она, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Хейнс отметила, что Соединенные Штаты видят "сдвиг на поле боя на Украине в пользу Москвы".

На слушаниях она утверждала, что якобы осуществляемые Китаем поставки в Россию компонентов и материалов двойного назначения стали "одним из многих факторов, которые обеспечили сдвиг на поле боя в пользу Москвы". Хейнс также полагает, что это "ускорило восстановление военной мощи России" после "дорогостоящего" начала специальной военной операции.