Раскрыта эффективность ЗРК «Тор-М2» в зоне СВО против ВСУ

Эффективность российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» против средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигает почти 100 процентов. Соответствующие данные газете «Известия» раскрыл командир батареи ЗРК южной группировки войск с позывным Ежик.

Боец напомнил, что ранее «Тор-М2» эффективно применялся в районе острова Змеиный в Черном море против беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства. Теперь этот ЗРК прикрывает, в частности, небо над Донецком. «Моя батарея уничтожила 15 управляемых авиабомб, шесть крылатых ракет, не допустила пролета авиации противника. Коэффициент поражения самолета противника — 0,9, практически 100-процентное попадание ракеты в цель», — сказал военнослужащий.

В феврале генеральный директор ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона» сообщил о начале процесса глубокой модернизации ЗРК семейства «Тор».