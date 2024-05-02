В Киеве предрекли, сколько времени уйдет у РФ на приспособление к ATACMS

Российская армия приспособится, как противостоять ракетам ATACMS за пару месяцев. Об этом заявил советник комитета верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Иван Ступак изданию Newsweek.

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«Как мы знаем, россияне могут адаптироваться за очень короткий промежуток времени», — сказал Ступак.

Он обратил внимание, что уровень точности используемых ВСУ американских 155-миллиметровых снарядов M982 Excalibur снизился «с 70% до 6%» из-за работы российских средств РЭБ.

В конце апреля американские СМИ сообщили, что Вашингтон передал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Публично об этом не заявляли, чтобы использовать эффект неожиданности. В Госдепе подтвердили, что ATACMS поставили Киеву по прямому указанию президента США, сделанному в феврале. В России уверены, что новые дотации и оружие от США не помогут Украине кардинально повлиять на ход боевых действий.