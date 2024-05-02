Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые пытаются удержать Очеретино под Авдеевкой, пришлось задействовать резервы в попытке стабилизировать сложную ситуацию. Об этом сообщил представитель бригады ВСУ «Хортица» Назар Волошин. Lenta.ru

«Что касается Очеретина: были выведены дополнительные силы и средства из резерва», — передает слова Волошина украинский телеканал «Рада». Он добавил, что российские войска достигли некоторого тактического прорыва в этом районе. Ura.Ru

Ранее советник руководителя народной республики Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска покинули позиции в окрестностях населенного пункта Архангельское, который расположен рядом с Авдеевкой в ДНР. По его словам, на этом участке украинские войска понесли большие потери. Официального подтверждения информации от Минобороны РФ нет. News.ru