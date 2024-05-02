Рядом с военной базой в США заметили неопознанный самолет
В среду, 1 мая, возле авиабазы ВВС США Эглин на западе штата Флорида был замечен неопознанный самолет. Об этом сообщает Clash Report.
Clash Report опубликовал два снимка неопознанного летательного аппарата, подчеркнув, что его внешний вид не соответствует ни одной известной американской авиаплатформе.
Авиабаза Эглин специализируется на разработке и введении в строй новых образцов авиатехники. На территории базы расположены испытательный центр и лаборатория авиационных систем вооружения.
В комментариях пользователи сравнили летательный аппарат с фотографий с чертежами американского проекта SbiDir-FW (Supersonic Bi-directional Flying Wing) — сверхзвуковое летающее крыло с двумя направлениями полета. В NASA сообщали, что максимальная скорость такого самолета составит 1720-2400 километров в час, а благодаря отсутствию звукового удара он сможет использовать аэродромы большинства стран.