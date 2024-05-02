Рядом с военной базой в США заметили неопознанный самолет

В среду, 1 мая, возле авиабазы ВВС США Эглин на западе штата Флорида был замечен неопознанный самолет. Об этом сообщает Clash Report.

© Соцсети

Clash Report опубликовал два снимка неопознанного летательного аппарата, подчеркнув, что его внешний вид не соответствует ни одной известной американской авиаплатформе.

Авиабаза Эглин специализируется на разработке и введении в строй новых образцов авиатехники. На территории базы расположены испытательный центр и лаборатория авиационных систем вооружения.

В комментариях пользователи сравнили летательный аппарат с фотографий с чертежами американского проекта SbiDir-FW (Supersonic Bi-directional Flying Wing) — сверхзвуковое летающее крыло с двумя направлениями полета. В NASA сообщали, что максимальная скорость такого самолета составит 1720-2400 километров в час, а благодаря отсутствию звукового удара он сможет использовать аэродромы большинства стран.